رئيس وزراء العراق يؤكد على ضرورة إعادة إعمار محافظة نينوى

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ورئيس الفريق الاستشارى لإعادة إعمار محافظة نينوى مزاحم قاسم الخياط ، اليوم السبت ، ضرورة إعادة استقرار وإعمار المحافظة وتسهيل عودة جميع النازحين ، كما بحث الجانبان مساعدة المواطنين فى إعادة بناء منازلهم التى تضررت من قبل الإرهاب والعمليات العسكرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء ـ فى بيان أوردته (السومرية نيوز) - إن الجانبين بحثا أيضا مساعدة المواطنين فى إعادة بناء منازلهم التى تضررت من قبل الارهاب والعمليات العسكرية ، فضلا عن التأكيد على توجيه تخصيصات الإعمار والاستقرار نحو إعادة الخدمات الصحية وإصلاح الجسور وعودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم ، وبالأخص فى مناطق غرب نينوى ومنها تلعفر والبعاج والحضر.

وكانت الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية بمدينة الموصل بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحى تنظيم "داعش" بأكثر من مليار دولار.