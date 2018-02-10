رئيس هيئة تنشيط السياحة يتوجه لـ"ميلانو" للمشاركة بمعرض BIT





كتبت ميرفت رشاد

توجه هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم السبت، إلى المدينة الإيطالية ميلانو، للمشاركة فى فعاليات المعرض السياحى BIT، المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، لدفع المزيد من التدفقات السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى مصر خلال العام الجارى، حيث بلغ عدد السياح 255 ألف سائحا عام 2017 بنسبة زيادة 49 % ، محققين 2.5 مليون سياحية بنسبة نمو 250 % مقارنة بعام 2016.

وقال " رئيس هيئة تنشيط السياحة" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" قبل مغادرته القاهرة، إن الجناح المصرى سيشارك على مساحة 100 متر مربع، ويضم ممثل شركة مصر للطيران وعدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية، ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال فعاليات المعرض، مشيرًا إلى أن الوزارة والهيئة تسعيان لزيادة جهودها التسويقية لزيادة أعداد السياح الإيطاليين خلال موسم الصيف المقبل.