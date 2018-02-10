رئيس تونس يؤكد استنكاره دعوات التكفير والتحريض وتمسكه بضمان الحريات

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أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، الجمعة، تمسكه بضمان الحريات المكفولة فى الدستور كحرية الضمير والمعتقد واستنكاره لدعوات التكفير والتحريض.

جاء ذلك خلال استقباله، فى قصر قرطاج، للمفكر التونسى يوسف الصديق، وذكر بيان صدر عن الرئاسة التونسية ، اليوم ، أن الرئيس التونسى جدد خلال اللقاء استنكاره لدعوات التكفير والتحريض التى استهدفت المفكر يوسف الصديق مؤخرا، مشددا على أهمية الدفاع عن حق الاختلاف فى الرأى وحرية التفكير والاجتهاد، مع العمل على تعزيز وحدة التونسيين والالتزام بالمصلحة العليا للوطن.