ديلى ميل: وزراء بريطانيون يرفضون خطة بقاء لندن بشكل جزئى فى السوق المشتركة





(أ ش أ)

لندن فى 10 فبراير/أ ش أ/

ذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أن وزراء بريطانيين من مؤيدى الخروج من الاتحاد الأوروبى يرفضون محاولة رئيسة الوزراء تيريزا ماى لبقاء المملكة المتحدة بشكل جزئى فى السوق الأوروبية المشتركة، واصفين المحاولة بالمؤامرة لإحباط (بريكست).

وأشارت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، إلى أن مؤيدى (بريكست) رفضوا تسوية اقترحها كبير مستشارى ماى لشئون الاتحاد الأوروبى كحل وسط بين راغبى مغادرة الاتحاد الأوروبى ومؤيدى البقاء السابقين بقيادة وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند قائلين إنها "ستبقى المملكة المتحدة تحت رحمة قواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة".

ووفقا للصحيفة نفسها، فقد تمت صياغة الاقتراح من جانب أوليفر روبينز كبير مستشارى ماى لشئون الاتحاد الأوروبي، وتقديمه للجنة المعنية بـ(بريكست)، أمس الأول، لكنه فشل فى التأثير على موقف اللجنة.

وبموجب ذلك الاقتراح، ستواصل بريطانيا عملها وفق قوانين الاتحاد الأوروبى بشأن السلع والمنتجات المعمرة، مثل السيارات والماكينات، ولكن ستبقى بعيدة عن قواعد الاتحاد الأوروبى فيما يخص قطاع الخدمات، لكن هذا المخطط سيساعد على حماية الوظائف والحفاظ على تدفق التجارة البحرية.