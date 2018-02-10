درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10/2/2018 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وفى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

أما الرياح فأغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 32

وسط الدلتا 15 32

الإسكندرية 16 26

بلطيم 15 26

مطروح 13 26

السلوم 13 24

سيوة 15 31

بورسعيد 16 24

دمياط 15 23

العريش 14 31

رفح 13 30

الإسماعيلية 12 32

السويس 13 31

رأس سدر 15 30

نخل 10 34

نويبع 19 28

طابا 13 29

كاترين 11 26

الطور 15 28

شرم الشيخ 18 30

الغردقة 17 31

مرسى علم 17 32

الفيوم 13 32

بنى سويف 13 33

المنيا 13 34

أسيوط 14 34

سوهاج 14 34

قنا 13 35

الأقصر 12 36

أسوان 17 36

أبوسمبل 19 36

الوادى الجديد 16 35

شلاتين 16 30

أبو رماد 17 29

راس حدربة 17 28

حلايب 18 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 35

المدينة 18 32

الرياض 14 27

المنامة 16 23

أبوظبى 14 23

الدوحة 16 25

الكويت 11 26

دمشق 11 23

بيروت 16 23

عمان 13 22

القدس 12 22

غزة 14 25

بغداد 13 25

مسقط 19 24

صنعاء 05 25

الخرطوم 22 38

طرابلس 09 16

تونس 06 14

الجزائر 04 09

الرباط 06 25

نواكشوط 12 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 12

اسطنبول 08 12

إسلام آباد 08 21

نيودلهى 10 24

جاكرتا 24 30

بكين 10- 04

كوالامبور 22 24

طوكيو 02 12

أثينا 10 14

روما 01 14

باريس 03- 03

مدريد 02- 09

برلين 02 04

لندن 01 07

مونتريال 09- 06-

موسكو 07- 05-

نيويورك 02 04

واشنطن 04 08