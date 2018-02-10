دراسة عن طبيعة المناطق اللوجيستية فى كلية التربية بدمياط





دمياط-معتز الشربينى

تستعد كلية التربية بجامعة دمياط لإعداد دراسة عن طبيعة المناطق اللوجيستية بمحافظة دمياط تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للجامعات المصرية الذى يتمضن إعداد دراسة مستفيضة عن المناطق اللوجيستية بكل محافظة.

وأضاف الدكتور ممدوح نعمة لله نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع ل" اليوم السابع" أن جامعة دمياط تستعد للمشاركة فى مشروع التصنيف العام للجامعات وذلك من خلال تحديد 400 مقيم من أساتذة الجامعات المصرية و400 من المعتمدين بالمجالات المختلفة من المجتمع المدني للمشاركة فى تقييم كليات الجامعة.