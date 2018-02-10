خلى بالك يا مدام.. شرطة التموين ضبطت مستحضرات تجميل مغشوشة فى الجيزة

خلى بالك يا مدام.. شرطة التموين ضبطت مستحضرات تجميل مغشوشة فى الجيزةالسبت، 10 فبراير 2018 05:00 ص
مستحضرات تجميل
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وحررت محضر بالواقعة.
كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 850 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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