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خلال ساعات.. مرافعة دفاع المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت، 10 فبراير 2018 04:00 ص
خلال ساعات.. مرافعة دفاع المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة دار القضاء العالى


كتب أحمد حسنى
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تستمع الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، لمرافعة دفاع 26 متهمًا - بينهم 23 محبوسًا و3 هاربين - بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة فى شارع الهرم.

وغرمت المحكمة فى جلستها الماضية بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس مأمور سجن الجيزة المركزي 1000 جنيه للتأخير في نقل متهم لقاعة المحكمة، وتغريم محاميى المتهمين الخامس والسادس 1000 جنيه لعدم حضور الجلسة.

 وتضم قائمة المتهمين  كل من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى و كريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

 وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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