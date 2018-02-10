حكم استخدام حقن البوتكس للرجال والنساء.. تعرف على رأى دار الإفتاء

حكم استخدام حقن البوتكس للرجال والنساء.. تعرف على رأى دار الإفتاءالسبت، 10 فبراير 2018 12:00 ص
دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى حول حكم استخدام حقن البوتكس فى التداوى والعلاج، حيث قالت: "إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون جائزٌ شرعًا، ولا حرج فى استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم فى السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة فى ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله".
وتابعت الدار فى فتواها: "يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه فى طلب الجمال والحسن، إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ فى حقِّها ما دامت تبتغى من ذلك التجمل والتزين للزوج".
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