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حبس عضو حزب مصر القوية 15يوما لاتهامه فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

السبت، 10 فبراير 2018 02:56 م
حبس عضو حزب مصر القوية 15يوما لاتهامه فى قضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة -أرشيفية


كتب: امنية الموجى
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 أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
 
 وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

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