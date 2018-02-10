حالة الطقس اليوم السبت 10/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وفى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

أما الرياح فأغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية.

ويكون الطقس ادفأ من المُعتاد في جميع المناطق، وغائماً بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى العديد من المناطق.

فى خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد، وغائماً بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، إلى جنوبية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.