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جيش الاحتلال: سقوط طائرة إف 16 إسرائيلية بنيران سورية

السبت، 10 فبراير 2018 07:44 ص
جيش الاحتلال: سقوط طائرة إف 16 إسرائيلية بنيران سورية تحطم طائرة _ صورة أرشيفية


(رويترز) _ أ.ش.أ
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قال الجيش الإسرائيلى، إن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته المقاتلة، اليوم السبت، وأن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها الجوى من سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية فى سوريا، وأطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوى الإسرائيلى نيران سورية هائلة مضادة للطائرات، وسقطت طائرة إف-16 فى إسرائيل والطياران بخير، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة سقطت فى شمال إسرائيل .

فيما نقل التلفزيون السورى، عن مصدر عسكرى قوله اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت هجوما على قاعدة عسكرية سورية وإن الدفاع الجوى تصدى للهجوم وأصاب أكثر من طائرة.

ونقل التلفزيون عن المصدر العسكرى، قوله "قامت إسرائيل فجر هذا اليوم بعدوان إسرائيلى جديد على إحدى القواعد العسكرية فى المنطقة الوسطى وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوى وأصابت أكثر من طائرة". وقال مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" :"إن كيان العدو الإسرائيلى قام فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية فى المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوى وأصابت أكثر من طائرة".

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن أن مروحية عسكرية تابعة له اعترضت فجر اليوم، السبت، طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سوريا وأسقطتها، وأنه قصف مواقع فى سوريا، حيث جرى الرد على الهجوم بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، وسقط عدد منها فى إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار فى مناطق فى الجليل وشمال الغور (شمال إسرائيل).

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان انه تم أيضا إصابة طائرة حربية تابعة له، وأن طياريها الاثنين قفزا منها، فوق الجليل، وتم نقلهما إلى المستشفى. مشيرا إلى أنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت الطائرة سقطت نتيجة إصابة بصاروخ أطلق من سوريا أم نتيجة عطل.


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