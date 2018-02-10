جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 3 خناجر ومسدسات

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح مدير عام الإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة مدير عام محمد كامل والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب من ضبط محاولة تهريب 3 مسدسات و3 سيوف و3 خناجر بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.



فقد تلقى الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة إخطارا من الإدارة العامة لحركة الحاويات بورود معلومات عن اعتزام ع. أ. أ إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MADU838017/3 قادمة من ألمانيا بيان جمركى رقم 2686 لسنة 2018 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أمتعة شخصية بوزن قائم 3 أطنان.



وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح ومعاينة الحاويات برئاسة ذ سامى رمضان مدير إدارة نقطة الفحص الثالثة وكل من كرم عبدالوهاب مأمور الحركة و أيمن أحمد مأمور التعريفة.



وبتفتيش الحاوية تبين وجود 3 مسدس بماسورة معدنية وجزء خشبى يشتبه أن تكون أثرية و 3 خناجر معدنية منها مطعم بزخارف ويشتبه أن تكون أثرية و3 سيوف منها سيف بيد خشب م زخرف داخل جراب وسيفين بيد معدنية م زخرفة برسومات ويد قرد محنطة و700 سجادة و197 ثوب قماش ألوان مختلفة وكمية من الملابس والمفروشات والأصناف المتنوعة.





قرر اأحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.



يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.



