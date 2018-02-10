جامعة عين شمس تطلق معرض الملابس الخيرى الاثنين المقبل





كتب محمود راغب

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس المعرض الخيرى للملابس، الاثنين، حيث من المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بالحرم الجامعى أمام قصر الزعفران، بحضور رئاسة كل من الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء نوادى روتارى المشاركين بالمعرض.

وأوضح سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة المشرف العام على المعرض أن المعرض هذا العام يقام بمشاركة متميزة من عدد من أندية الروتارى؛ حيث يشارك هذا العام كل من روتارى قصر النيل وروتارى المعادى وروتارى نيو كايرو وروتاراكت هليوبوليس سبورتنج ونادى اينرويل النيل ونادى اينرويل مصر الجديدة.

ويضم المعرض عددا ضخما من الملابس والأحذية والأكسسوارات التى تباع بأسعار رمزية لصالح مستشفى الأطفال الجامعى والرعاية الطبية.