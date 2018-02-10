جابر طايع: اجتماع مع ممثلى التضامن والطيران لبحث الاستعدادات لموسم الحج

جابر طايع: اجتماع مع ممثلى التضامن والطيران لبحث الاستعدادات لموسم الحجالسبت، 10 فبراير 2018 03:48 م
الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينية بوزارة اﻻوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن هناك اجتماعا شمل وزارات الدولة المعنية بالحج، للتنسيق وتلافى سلبيات العام الماضى، وتحسين وتجويد الموسم الحالى، وشمل الاجتماع حضور ممثلين عن الطيران السياحة التضامن الداخلية.
وحول اختيار رئيس البعثة أوضح طايع أنه لم يتم اختيار رئيس البعثة حتى الآن مشيرا إلى أن الأوقاف طالبت بأن يكون تمثيل أئمة الأوقاف أعلى من كل عام.
إضافة تعليق
فيديو.. إسرائيل تتحرش بـ"الأسد".. الطيران السورى يسقط طائرة F16 لقوات الاحتلال بعد مناوشات قرب الجولان.. نتنياهو يصعد بالمصادقة على استمرار العملية ضد دمشق.. وتقارير: الاحتلال زعم تهديد بشار بضرب مطار بن جوريون
"سيناء 2018" فى عيون الصحف البريطانية.. صحافة لندن: السيسي يفى بالعهد.. "تايمز": أكبر جيوش أفريقيا يحاصر الإرهابيين.. "تليجراف": تحرك "غير مسبوق".. وإشادة بريطانية بالتنسيق بين مؤسسات الدولة فى العملية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة