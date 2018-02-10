جابر طايع: اجتماع مع ممثلى التضامن والطيران لبحث الاستعدادات لموسم الحج





كتب لؤى على

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن هناك اجتماعا شمل وزارات الدولة المعنية بالحج، للتنسيق وتلافى سلبيات العام الماضى، وتحسين وتجويد الموسم الحالى، وشمل الاجتماع حضور ممثلين عن الطيران السياحة التضامن الداخلية.

وحول اختيار رئيس البعثة أوضح طايع أنه لم يتم اختيار رئيس البعثة حتى الآن مشيرا إلى أن الأوقاف طالبت بأن يكون تمثيل أئمة الأوقاف أعلى من كل عام.