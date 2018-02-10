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تمركز 19 سيارة إطفاء وإسعاف بمحيط حريق مخزن بويات بمنطقة السلام

السبت، 10 فبراير 2018 03:49 م
تمركز 19 سيارة إطفاء وإسعاف بمحيط حريق مخزن بويات بمنطقة السلام حريق محل - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تتمركز 9 سيارات إسعاف بمحيط حريق مخزن بويات فى السلام، منعا لوقوع أى مصابين آخرين، فيما تم نقل 3 متوفين و6 مصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن بمنطقة السلام، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، وجارى السيطرة على الحريق.

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