video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف وائل مصطفى عامر بتسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياط

السبت، 10 فبراير 2018 08:01 م
تكليف وائل مصطفى عامر بتسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياط الدكتور وائل مصطفى عامر


دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط قرارا بتكليف الدكتور وائل مصطفى عامر للقيام بأعمال مدير إدارة الأسنان العلاجى بمديرية الصحة بدمياط.

وتضمن التكليف تسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياط لحين الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية بالطرق القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 49 عاملا بمستشفى كفر البطيخ المركزى بدمياط للتحقيق

أخبار دمباط

دمياط

اخبار الصحة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الصحه



لا تفوتك
الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة