تكليف وائل مصطفى عامر بتسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياط

تكليف وائل مصطفى عامر بتسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياطالسبت، 10 فبراير 2018 08:01 م
الدكتور وائل مصطفى عامر
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
أصدر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط قرارا بتكليف الدكتور وائل مصطفى عامر للقيام بأعمال مدير إدارة الأسنان العلاجى بمديرية الصحة بدمياط.
وتضمن التكليف تسيير أعمال إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بدمياط لحين الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية بالطرق القانونية.
إضافة تعليق
#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية
صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة