تفاصيل الموسم الثقافى الجديد لجامعة القاهرة × 10 معلومات





كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تفاصيل الموسم الثقافى للجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى، ويرصدها "اليوم السابع" فى 10 معلومات كالتالى:

1- ندوات ولقاءات فكرية وعلمية وفنية مفتوحة تناقش أهم قضايا الساحة المصرية.

2- نخبة من المفكرين وكبارالكتاب والأساتذة إلى جانب عدد من الفعاليات الفنية.

3- استضافة الكاتب الصحفى حمدى رزق 14 فبراير حول كتاب "كيريا لسون .. فى محبة الأقباط".

4- حوار مفتوح مع الإعلامى تامر أمين حول "الإعلام والتعليم وتحديات المرحلة".

5- حوار مفتوح مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول "المشاركة الإيجابية للشباب فى بناء المجتمع".

6- لقاء مفتوح مع الدكتور أسامة الأزهرى ونخبة من قادة القوات المسلحة حول "المفهوم الصحيح للجهاد فى الإسلام .. مكانة الشهيد".

7- ندوة للدكتور عمرو شريف بعنوان "كيف يعمل العقل".

8- ندوة للإعلامى محمد الوروارى بعنوان "العقل الإعلامى العربى وتحديات المرحلة".

9- حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى الذى يعزف ألحان روائع الأفلام الأجنبية والعربية.

10- حفل للفنان تامر عاشور.