تفاصيل الموسم الثقافى الجديد لجامعة القاهرة × 10 معلومات

تفاصيل الموسم الثقافى الجديد لجامعة القاهرة × 10 معلوماتالسبت، 10 فبراير 2018 01:00 ص
كتب وائل ربيعى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تفاصيل الموسم الثقافى للجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى، ويرصدها "اليوم السابع" فى 10 معلومات كالتالى:
1- ندوات ولقاءات فكرية وعلمية وفنية مفتوحة تناقش أهم قضايا الساحة المصرية.
2- نخبة من المفكرين وكبارالكتاب والأساتذة إلى جانب عدد من الفعاليات الفنية.
3- استضافة الكاتب الصحفى حمدى رزق 14 فبراير حول كتاب "كيريا لسون .. فى محبة الأقباط".
4- حوار مفتوح مع الإعلامى تامر أمين حول "الإعلام والتعليم وتحديات المرحلة".
5- حوار مفتوح مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول "المشاركة الإيجابية للشباب فى بناء المجتمع".
6- لقاء مفتوح مع الدكتور أسامة الأزهرى ونخبة من قادة القوات المسلحة حول "المفهوم الصحيح للجهاد فى الإسلام .. مكانة الشهيد".
7- ندوة للدكتور عمرو شريف بعنوان "كيف يعمل العقل".
8- ندوة للإعلامى محمد الوروارى بعنوان "العقل الإعلامى العربى وتحديات المرحلة".
9- حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى الذى يعزف ألحان روائع الأفلام الأجنبية والعربية.
10- حفل للفنان تامر عاشور.
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