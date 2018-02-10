تركيا توقف تسجيل السوريين فى إسطنبول





أنقرة أ ش أ

قالت مصادر بوزارة الداخلية التركية، إنه تم تعليق تسجيل السوريين فى إسطنبول، بسبب تزايد الكثافة السكانية فى المدينة.

وأشار المصدر فى الوزارة - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء الجمعة - إلى أن السلطات التركية تعمل على تحديث بيانات السوريين الموجودين فى 81 مدينة فى البلاد، موضحاً أنه تم أيضاً وقف تسجيل السوريين القادمين إلى إسطنبول من مدن تركية أخرى.

وتشن السلطات التركية حملة مكثفة لضبط السوريين غير المسجلين فى إسطنبول، وهى المدينة التى تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقارنة بباقى المدن التركية، إذ وصل عددهم فيها إلى 542 ألف سورى مسجل، وفق بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.