ترامب يعين هارى هاريس سفيرا للولايات المتحدة لدى أستراليا

ترامب يعين هارى هاريس سفيرا للولايات المتحدة لدى أسترالياالسبت، 10 فبراير 2018 08:00 ص
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أختار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، أحد كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين هارى هاريس سفيرا للولايات المتحدة لدى أستراليا، ولا يزال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين هاريس فى هذا المنصب.
وأشاد البيت الابيض فى بيان بهاريس الضابط البحرى الذى يملك "معرفة كبيرة وخبرة جيوسياسية"، يرأس هاريس حاليا قيادة المحيط الهادئ فى البحرية الاميركية ولديه خبرة تمتد على 39 عاما.
ولد هاريس فى اليابان لاب اميركى وام يابانية، وكان هاريس قد انتقد بشدة توسع الجيش الصينى فى بحر الصين الجنوبي.
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