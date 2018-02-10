ترامب يرفض نشر وثيقة الديموقراطيون حول التحقيق فى التدخل الروسى بالانتخابات





واشنطن (أ ف ب)

رفض الرئيس الأمريكى، الجمعة، نشر وثيقة سرية أعدها الديموقراطيون حول التحقيق فى التدخل الروسى بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، متحدثا عن "مخاوف على الامن القومى".

وقال دون ماكغان المستشار القانونى للبيت الأبيض، أن المذكرة التى أعدها الديموقراطيون "تحتوى على العديد من المقاطع السرية والحساسة".