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ترامب: مذكرة الديمقراطيين بشأن روسيا "سياسية للغاية"

السبت، 10 فبراير 2018 05:13 م
ترامب: مذكرة الديمقراطيين بشأن روسيا "سياسية للغاية" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر اليوم السبت، إن مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس لتفنيد وثيقة نشرها الجمهوريون الأسبوع الماضى "سياسية للغاية وطويلة للغاية" ويجب "إعادة صياغتها بدرجة كبيرة".

وأوقف ترامب أمس الجمعة، نشر المذكرة التى تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين سمح ترامب بنشرها.

وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى انحياز مكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة العدل ضد ترامب فى التحقيق الاتحادى بشأن روسيا والانتخابات الأمريكية عام 2016.

وغرد ترامب قائلا "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد سياسية للغاية وطويلة للغاية يعلمون، بسبب مصادرهم وطرقهم (وغير ذلك)، أنها تحتاج لإعادة صياغة بدرجة كبيرة.. وعندئذ سيلومون البيت الأبيض على عدم الشفافية".

وأضاف "أخبرتهم (بضرورة) إعادة كتابتها وإرسالها مجددا بصيغة ملائمة".

 


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