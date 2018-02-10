تحقيقات النيابة: مصنع بويات السلام المحترق غير مرخص





كتب عامر مصطفى

أمر أحمد عثمان، رئيس نيابة السلام، بانتداب الأدلة الجنائية فى حريق مصنع البويات الذى اندلع اليوم، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 11 أخرين .

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة عن أن المصنع مكون من أربعة طوابق، الأول به المواد الكيميائية ، والأدوار الباقية خاصة بعمل المصنع، والحريق أتى على الدور الأول تماماً، ولحق بالثانى، وتوفى بسبب 3 عمال، وأصيب 11 أخرين اختناقات وضيق فى التنفس وجميعهم غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج.

كما أسفرت المعاينة عن أن المصنع بدون ترخيص، وأن الأجهزة الأمنية تحرر محضراً حالياً للمتهم صاحب المصنع لعرضه على النيابة العامة ومثوله للتحقيق، كما أن ممثلى النيابة لم يستطيعوا إجراء المعاينة بشكل كامل بسبب المواد الكيميائية المشتعلة.

وشكلت النيابة لجنة من المحافظة لمعرفة أثار الحريق على المبنى، والمبانى المجاورة ، وكذلك مخاطبة رئاسة الحى التابع له العقار بشأن حصول المصنع على تراخيص للعمل من عدمه، مع تكليف الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، ومصور جنائى لتصوير الحريق، ولم يتم حصر الخسائر حتى الآن.

وصرحت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، بدفن 3 ضحايا لحريق مخزن بويات مساكن الضباط بمدينة السلام، بعد تشريحها، حيث انتقل فريق من نيابتى حوادث شرق القاهرة الكلية، ونيابة السلام، لمعاينة موقع الحريق وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وانتداب الأدلة الجنائبة والمعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.

وسيطرت قوات الحماية المدينة على الحريق الذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بشكل كامل، وانتشال الجثث الثلاثة متفحمة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدينة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران داخل محل البويات وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.