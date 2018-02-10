تجديد حبس قاتل العواجيز بالدويقة بتهمة قتل وحرق جثة مدرس وعامل 15 يوما





كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس محمد. ك كهربائى والشهير بـ"صائد العواجيز" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل وحرق جثة مدرس إنجليزى بالمعاش وعامل مسن، فى منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

كان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، موضحا أنه نفذ جريمة قتل سابقة بنفس الطريقة منذ 7 أشهر، ولم يتم كشفه، فخطط لهذه الجريمة، وأن عملية القبض عليه من قبل رجال الشرطة حالت دون تنفيذ جريمة جديدة ضد سيدة عجوز تعيش بمفردها بالمساكن.

وروى القاتل أمام النيابة تفاصيل الجريمة، مؤكدًا على أنه تردد على شقة الضحية فى وقت سابق على ارتكاب الواقعة بصحبة صديقه «زكريا م م» 58 سنة، صاحب محل غسيل وكى ملابس، كائن بالعقار المواجه لسكن المجنى عليه، لتسليمه بعض الملابس الخاصة به، ولعلمه بإعاقة المجنى عليه وإقامته بمفرده واحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه، خطط لارتكاب الواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه فى سبيل ذلك توجه لشقة المجنى عليه وطرق على باب مسكنه وأخطره بأنه من طرف «زكريا م م» المكوجى، وادعى سقوط «حمامة زاجلة» خاصة به داخل شرفة الشقة، وطلب منه السماح له بالدخول للشقة، فمكنه المجنى عليه من الدخول، وعقب غلق الباب دفعه وأسقطه أرضا وشل حركته وخنقه بيديه حتى تأكد أنه فارق الحياة، ثم نقله إلى غرفة نومه واستولى على المسروقات.

وأضاف المتهم، أنه عقب ذلك أحضر أنبوبة بوتاجاز من داخل الشقة ووضعها بالغرفة وفتحها لتسريب الغاز، وأحضر بعض الملابس ووضعها حول جثة المجنى عليه، وأضرم النيران بها حتى تأكد من اشتعال النيران بالجثة، فى محاولة لإخفاء جريمته، وأغلق الشقة وفر هاربًا.

كما اعترف المتهم أمام النيابة بواقعة سرقة وقتل «محمد ع ى» 75 سنة، عامل، بذات العقار سكن المجنى عليه، منذ 7 أشهر، حيث استغل إقامة الأخير بمفرده بالشقة سكنه، فتوجه إليه وادعى له ذات الادعاء السابق بوجود «حمامة» خاصة به سقطت بشرفة الشقة سكنه، وطلب منه السماح له بالدخول للشقة وعقب دخوله تعدى على المجنى عليه بالضرب حتى سقط مغشياً عليه وحمله ووضعه على سرير غرفته، وأحضر أنبوبة غاز صغيرة من داخل الشقة ووضعها بالغرفة، وأشعل النيران بالجثة وبالغرفة ومحتوياتها، واستولى على مبلغ 3 آلاف جنيه.