تبادل إطلاق النار بين الجيش الهندى ومسلحين بإقليم كشمير





نيوديلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية أن الجيش الهندى تبادل اليوم السبت، اطلاق النار مع مسلحين داخل معسكر للجيش فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وصرح "إس دى جاموال" رئيس الشرطة بمنطقة جامو بأن الجيش حاصر المسلحين فى المنطقة السكنية للمعسكر حيث يسكن الجنود وعائلاتهم، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وأضاف جاموال أن الهجوم الذى قام به المسلحون أدى إلى إصابة جندى وابنته، ولا يزال عدد المسلحين الذين اشتركوا فى الهجوم غير معلوم حتى الآن.

ويقع المعسكر بضواحى مدينة جامو. وطوقت قوات الأمن المنطقة التى استمر فيها تبادل اطلاق النار لمدة ست ساعات اليوم، كما أغلقت المدارس فى المنطقة.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين الهند وباكستان. وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المسلحين فى الاقليم،لكن باكستان تنكر تلك التهم.