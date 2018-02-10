تأجيل محاكمة 8 عناصر بالإخوان فى قضايا عنف بالمنيا

محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار معوض محمد محمود محاكمة 8 متهمين من عناصر الإخوان فى 4 قضايا تظاهر بينهم 5 من طلاب الجامعة محبوسين على ذمة القضية و3 آخرين بينهم واحد مخلى سبيله إلى جلسة 14 و15 من مايو المقبل لحضور بعض المتهمين من محبسهم كونهم محبوسين على ذمة قضايا آخرى.
وكانت النيابة قد اسندت للمتهمين الانتماء إلى جمعة محظورة والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب بمركز سمالوط فى أعوام 2014 و2015 عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
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