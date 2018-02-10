تأجيل محاكمة أمين شرطة متهم بقتل سائق بالمنيا

محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة امين شرطة متهم بقتل سائق وإصابة زميله بمركز سمالوط إلى جلسة 13 مايو المقبل فى القضية المتهم فيها أمين الشرطة "رجب م "، 40 سنة بإدارة مرور سمالوط بقتل سائق وإصابة زميله بإطلاق الرصاص عيهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى فى آواخر أغسطس من عام 2015.
وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل آخر مع سبق الإصرار والترصد وإصابة آخرين وإطلاق أعيرة نارية بدون ترخيص.
إضافة تعليق
افرحى يا أم الشهيد .. العملية "سيناء 2018" تثأر لأبطال مصر.. أرملة المقدم أحمد المنسى: "مطمنين على مصر ونارنا بردت".. ووالدة النقيب محمد عبده: "كلنا فداء للبلد".. ووالد المجند نجم: "ولادى كلهم ميغلوش على مصر"
فيديو.. إسرائيل تتحرش بـ"الأسد".. الطيران السورى يسقط طائرة F16 لقوات الاحتلال بعد مناوشات قرب الجولان.. نتنياهو يصعد بالمصادقة على استمرار العملية ضد دمشق.. وتقارير: الاحتلال زعم تهديد بشار بضرب مطار بن جوريون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة