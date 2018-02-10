تأجيل محاكمة أمين شرطة متهم بقتل سائق بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة امين شرطة متهم بقتل سائق وإصابة زميله بمركز سمالوط إلى جلسة 13 مايو المقبل فى القضية المتهم فيها أمين الشرطة "رجب م "، 40 سنة بإدارة مرور سمالوط بقتل سائق وإصابة زميله بإطلاق الرصاص عيهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى فى آواخر أغسطس من عام 2015.

وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل آخر مع سبق الإصرار والترصد وإصابة آخرين وإطلاق أعيرة نارية بدون ترخيص.