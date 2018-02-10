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بيت العائلة بكفر الشيخ يدعو المواطنين لمساندة القيادة السياسيية فى الحرب ضد الإرهاب

السبت، 10 فبراير 2018 12:28 ص
بيت العائلة بكفر الشيخ يدعو المواطنين لمساندة القيادة السياسيية فى الحرب ضد الإرهاب بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ يؤيد القيادة السياسية في حربها على الإرهاب


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ  برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى ، عن تأييده لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة الأوفياء من أجل بدء العملية الشاملة "سيناء 2018" لمواجهة الاٍرهاب وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للدولة المصرية ،وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية ، ودعمه الكامل لخطة المجابهة الشاملة التى أطلقها الجيش المصرى العظيم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورى ضد التنظيمات الإرهابية والإجرامية فى شمال ووسط سيناء، بالتعاون مع قوات الشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة .

 وأكد أشرف صحصاح، المتحدث الرسمي، باسم بيت العائلة بكفر الشيخ، أن بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس، والشيخ أشرف النجار، مقررا فرع بيت العائلة بكفر الشيخ،  وكل أعضاء بيت العائلة يؤكدون أن شعب مصر العظيم يقف صفًا واحدًا فى مواجهة الاٍرهاب الذى يهدد أمن واستقرار الوطن، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة والدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب الأسود ، وأن فرع  بيت العائلة يدعوا جموع الشعب المصرى وجميع مؤسساته وهيئاته بالوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب حتى تنتصر الدولة المصرية.

وأضاف صحصاح ، ل " اليوم السابع "،أن الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب ، ويقدمون أرواح أبنائهم الطاهرة فداءا للوطن ، للحفاظ على استقراره وأمنه وسلامته ،ويشدد  فرع بيت العائلة بكفر الشيخ من عزيمة أهالى سيناء ، داعيا الله أن يحفظهم وأن يمكنهم من تطهير أراضيهم،و يعودون سالمين منتصرين ، وأن ينصر مصر الغالية نصرا عظيما .

 


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