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"بوتين" يحث "نتنياهو" على تجنب التصعيد فى سوريا

السبت، 10 فبراير 2018 10:22 م
"بوتين" يحث "نتنياهو" على تجنب التصعيد فى سوريا "بوتين" و"نتنياهو"


(رويترز)
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نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ناقشا الوضع فى سوريا خلال اتصال هاتفى اليوم السبت بعد غارات إسرائيلية مكثفة على البلاد.

ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله إنهما "ناقشا الموقف حول تحركات القوات الجوية الإسرائيلية التى نفذت ضربات صاروخية ضد أهداف فى سوريا".

وذكرت أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أى خطوات تؤدى إلى مواجهة جديدة فى المنطقة.

كان صاروخ مضاد للطائرات أسقط طائرة حربية إسرائيلية إف-16 أثناء عودتها من غارة لقصف مواقع قوات تدعمها إيران فى سوريا فى وقت مبكر من اليوم السبت ضمن مواجهات هى الأكثر خطورة إلى الآن بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران والمتمركزة على الجانب الآخر من الحدود.


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