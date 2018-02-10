بعد وفاة قاتل والدته وخالته بأسوان.. والده للنيابة: كان ابننا الوحيد ومدلع





أسوان - ندى سليم

كشفت أقوال والد المتهم بقتل والدته وخالته بأسوان، عن تفاصيل جديدة فى الواقعة، حيث قال والده أمام نيابة أسوان: "ابنى كل طلباته كانت مجابة، وكان ابننا الوحيد، وأمة كانت بتدلعه، ولا أحد يرفض له طلب".

وأوضح والد المتهم خلال تحقيقات النيابة: "نجلى لم يتعاطى المخدرات قبل ذلك، وكان يتناول السجائر فقط، ولم أعرف ما دار بينه وبين والدته لدرجة تدفعه للتخلص منها بهذه الطريقة الدموية".

وكان قسم شرطة أسوان أول، برئاسة المقدم محمود حامد، وتحت إشراف العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى، تلقى بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتخلص من والدته "فوزية. ع"، مديرة مدرسة، وشقيقتها "نعمة. ع"، إثر إصابتهما بـ6 طلقات نارية بأنحاء مختلفة بالجسد أودت بحياتهما.

واعترف المتهم قبل وفاته بارتكاب الواقعة، نظرا لامتناع والدته عن إعطائه المال لشراء السجائر.

وكان المتهم توفى بعد إيداعه بمحبسه عقب ارتكابه جريمته بعدة أسابيع، وكشف تقرير الطب الشرعى الوارد إلى نيابة أسوان، أن المتهم توفى داخل محبسه نتيجة إضرابه عن تناول الدواء الخاص بعلاج مرض السكر، ما أدى لإصابته بهبوط حاد أودى بحياته.

وتبين من تحقيقات نيابة أسوان، عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة المتهم داخل محبسه، بعد أن تبين أن المتهم أصيب بحالة نفسية سيئة بعد ارتكابه الواقعة، وامتنع عن تناول الدواء والطعام وإصابته بهبوط ولفظ أنفاسه الأخيرة.