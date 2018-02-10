بالصور.. "ثقافة أسوان" تنظم احتفالية اليوم الواحد بقرية بلانة





أسوان - عبد الله صلاح

نظمت ثقافة قرية بلانة بفرع ثقافة أسوان، مساء الجمعة، احتفالية اليوم الواحد المكثف بمناسبة عيد أسوان القومى بنادى بلانة الاجتماعى ، بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومسؤول ثقافة القرية بثقافة أسوان وعدد كبير من اهالى القرية.

وتضمنت الاحتفالية : قرآن كريم ، كلمة لادريس الحاج عن مجلس إدارة النادى ، تقديم درع تكريم لمدير عام ثفافة اسوان، محاضرة بعنوان "التحولات الثقافية فى القرية المصرية" حاضرها محمد ادريس مدير عام ثقافة اسوان ، وتحدث عن التطور الذى حدث للقرية المصرية و دخول التكنولوجيا والانترنت ، وان لكل قرية ثقافة خاصة بها من العادات والتقاليد ، كما حث الحضور على النزول للانتخابات واعطاء صوتهم لمن يريدون بحرية وديمقراطية.

وأشار إدريس فى كلمته الى اقامة صالون ثقافى بقرية بلانة فى الخميس الاول من كل شهر.

كما تضمنت الاحتفالية، أمسية شعرية شارك فيها كلا من الشاعر سمير طلب وماهر رشوان من ابناء قرية بلانة.

كما تم عرض فيلم وثائقى بعنوان "مصر المستقبل" ، الى جانب اقامة ورشة فنية بعنوان "بلدنا الجميلة" ، ومعرض للكناب من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة .



وفى الختام قدم عرض فنى واستعراضات لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة اسوان بقيادة احمد كشرى.



























