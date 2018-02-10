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انطلاق فعاليات جامعة الطفل بـ"أسوان" للمرحلة الثالثة

السبت، 10 فبراير 2018 06:46 م
انطلاق فعاليات جامعة الطفل بـ"أسوان" للمرحلة الثالثة جانب من الفاعليات


أسوان - صلاح المسن
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بدأت اليوم السبت فعاليات البرنامج الدراسي لمرحلة الثالثة لجامعة الطفل تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.
 
وافتتح الاجتماع التحضيري اليوم الدكتور علي عباس دندراوي منسق جامعة الطفل، وبحضور الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز الجودة والضمان بالجامعة وسط حضور مكثف من اؤلياء الأمور وأطفالهم وبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمقر الجامعة بصحاري.
 
وأكد رئيس الجامعة على أن جامعة الطفل تهدف إلى بناء ودعم المجتمع المصري من خلال أطفال اليوم الذين يمثلون أمل المستقبل ورجاله والعمل على تنمية المواهب واحتضان ابتكارتهم العلمية التي تسهم في بناء الدولة الحديثة، وصناعة التكنولوجيا والتنمية ودفع عجلة الإنتاج من أجل مستقبل أفضل ويأتي ذلك بصقل المواهب وتعريفهم بالكليات العلمية ومتابعة العملية التعليمية والبحثية بالمعامل التجريبية والتطبيقية وربطها بسوق العمل واحتياجاته وتبني اختراعاتهم الصغيرة. 
 
وأضاف الدكتور علي عباس دندراوي، أن برنامج جامعة الطفل موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي ويطبق بالجامعات المصرية بعيدا عن اليوم الدراسي المقرر لطلاب الجامعة. 
 
ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن التاسعة حتى الخامسة عشرة بهدف تنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار والقدرة على المناقشة الواعية وتنمية المهارات الإيجابية، والعمل على تعظيم تنمية روح الولاء والانتماء لمجتمعهم المصري. 
 
وأشار الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلى أن برنامج جامعة الطفل يعمل على مساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم المستقبلية ومساعدتهم على كيفية تحقيقها بشكل مخطط ومدروس في إطار إعداد الأطفال باعتبارهم أدوات تغيير بالمجتمع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

 

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