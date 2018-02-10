انتداب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق شقة فى المقطم

أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى،رجال المعمل الجنائى بإعداد تقرير فنى حول حريق شقة سكنية فى منطقة المقطم، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحريق.
وكان رجال الدفاع المدنى بالقاهرة سيطروا على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالمقطم، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وحاصرت النيران المشتعلة، دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة،بلاغا بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى المقطم، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتى قررت ما سبق.
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