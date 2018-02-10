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اليوم.. وزير الصناعة يتسلم 10 أتوبيسات بطابقين صناعة مصرية

السبت، 10 فبراير 2018 06:00 ص
اليوم.. وزير الصناعة يتسلم 10 أتوبيسات بطابقين صناعة مصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب – إسلام سعيد
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يتسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين "صناعة مصرية" تمهيدا لبدء تشغيلها بمحافظة القاهرة، وفق دعوة مرسلة عبر البريد الإلكترونى للصحفيين.

وصنعت شركة "كاستور" الوكيل الوحيد لشركة مان الألمانية للأتوبيسات، 10 أتوبيسات مصرية ذات الطابقين ويتم تسليمهم إلى محافظة القاهرة وذلك لبدء تشغيلها.

وقال مصدر حكومى، إن وزير الصناعة سيتفقد أحد هذه الأتوبيسات أمام مقر الوزارة على أن يتم بعدها منح الشركة علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، ويتم تنظيم اجتماع بين مسئولى الشركة ووزير الصناعة لبحث توسيع أنشطتها الفترة المقبلة.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بعد أن يتفقد الوزير الأتوبيس سيتم تسليمه إلى محافظة القاهرة لتقوم بتشغيل الـ10 أتوبيسات ذات الطابقين بالخطوط المختلفة داخل القاهرة.

 


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اتوبيس بطابقين

وزير الصناعة

اخبار الاقتصاد

طارق قابيل



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