video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربية

السبت، 10 فبراير 2018 12:00 ص
اليوم.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربية اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية


الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

يعقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية " اليوم" السبت اجتماعا بديوان عام محافظة الغربية مع 6 محافظين وهم محافظ الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والاسكندرية ومرسى مطروح كمجلس محافظين مصغر لغرب ووسط الدلتا، لبحث مشاكل المحافظات وسبل حلها وبحث سبل تنفيذ المشروعات القائمة قبل عرضها على مجلس المحافظين ومجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لها.
 
وتعد زيارة وزير التنمية المحلية  لمحافظة الغربية هي الزيارة الأولى للمحافظة منذ توليه مهام عمله.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين فى محافظة الغربية غدًا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وزير التنميه المحليه



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أسامه الجندي

سلامه المنشآت التي يتم التصالح معها

هناك بيوت تمت بناء ها و من أجل الحفاظ على اقتصاد الشعب يحدث التصالح كل ما نرجوه الحفاظ على الارواح إذا كان هنالك مباني تم تشطببها بالكامل فكيف سيتم التعامل معها ونحن نقع بين مقاولين جهلاً فعلى سبيل المثال إذا أراد صاحب المبنى الارتفاع يأتي المقاول لربط سلك ويوصل أشاير قصيره مخالفة لسلامة المبنى و كم تم من مخلفات أخرى في كميات الأسمنت ومواد البناء والتسليح نرجوا من سياده الوزير أن يلزم كل من يتقدم بالتصااح إقرار من المقاول و من مهندس مشرف لأن سوف تقع مسؤلية اي مبنى بعد ذلك عمليات لجنه التصالح و هم لم يروا اي شيء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة