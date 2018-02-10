اليوم.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربية

اليوم.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربيةالسبت، 10 فبراير 2018 12:00 ص
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية
الغربية – عادل ضرة
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يعقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية " اليوم" السبت اجتماعا بديوان عام محافظة الغربية مع 6 محافظين وهم محافظ الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والاسكندرية ومرسى مطروح كمجلس محافظين مصغر لغرب ووسط الدلتا، لبحث مشاكل المحافظات وسبل حلها وبحث سبل تنفيذ المشروعات القائمة قبل عرضها على مجلس المحافظين ومجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لها.
وتعد زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية هي الزيارة الأولى للمحافظة منذ توليه مهام عمله.
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عدد الردود 0
بواسطة:
أسامه الجندي
سلامه المنشآت التي يتم التصالح معها
هناك بيوت تمت بناء ها و من أجل الحفاظ على اقتصاد الشعب يحدث التصالح كل ما نرجوه الحفاظ على الارواح إذا كان هنالك مباني تم تشطببها بالكامل فكيف سيتم التعامل معها ونحن نقع بين مقاولين جهلاً فعلى سبيل المثال إذا أراد صاحب المبنى الارتفاع يأتي المقاول لربط سلك ويوصل أشاير قصيره مخالفة لسلامة المبنى و كم تم من مخلفات أخرى في كميات الأسمنت ومواد البناء والتسليح نرجوا من سياده الوزير أن يلزم كل من يتقدم بالتصااح إقرار من المقاول و من مهندس مشرف لأن سوف تقع مسؤلية اي مبنى بعد ذلك عمليات لجنه التصالح و هم لم يروا اي شيء