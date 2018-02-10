اليوم.. جامعة سوهاج تنظم ملتقى "شعاع التغيير" لشباب الجامعات المصرية





سوهاج محمود مقبول

تنظم جامعة سوهاج اليوم السبت الموافق 10 فبراير ملتقى شعاع التغيير لشباب الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ال قرة للتنمية المستدامة، ويستمر حتى 12 من نفس الشهر صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف إلى أنه سيحاضر بالندوات الإعلامى نشأت الديهى و النائبة منال ماهر والدكتور حسام بدراوى والدكتورنهال المغربل ويشمل الملتقى ندوات وتدريبات لتنمية المهارات والقدرات الشخصية لشباب الأكاديمين والطلاب من الفرق النهائية.

وأشار رئيس الجامعة أن الندوات ستشمل أيضا عدة موضوعات منها دور الجامعات وتحقيق الأمن الفكرى، التحديات والتهديدات والفرص لرؤية مصر عام 2030، كما ستناقش الندوات دور الجامعات فى مواجهة تحديات العولمة وترسيخ الهوية، وندوة خاصة بعنوان التغيير.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الملتقى يشمل تدريبات وورش فى عدد من المحاور منها تدريب بعنوان اعرف نفسك وانطلق، وكيفية كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، بالإضافة الى كيفية التخطيط للمستقبل والإدراك الذاتى ، كما سيضم عرض تقديمى عن مبادرة تطبيق برامج ريادة الأعمال.