الوزير الروسى المفوض بدمشق يدين العدوان الإسرائيلى على سوريا

الوزير الروسى المفوض بدمشق يدين العدوان الإسرائيلى على سورياالسبت، 10 فبراير 2018 06:57 م
مقاتلات حربية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أدان الوزير المفوض فى السفارة الروسية بدمشق إيلبروس كوتراشيف، اليوم السبت، بشدة العدوان الذى قام به الطيران الإسرائيلى على سوريا.
وقال كوتراشف - فى تصريح لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "إن العدوان الذى قام به الطيران الإسرائيلى هو اعتداء على بلد صديق لروسيا وله سيادة ، ويجمع الشعبين الصديقين السورى والروسى منهج واحد وهما فى خندق واحد فى جميع المجالات العسكرية والثقافية واللغوية والاقتصادية وحتى فى الأعياد".
وكان مصدر عسكرى سورى قد أكد لوسائل الإعلام الحكومية السورية أن إسرائيل قامت فجر اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية فى المنطقة الوسطى حيث تصدى له الدفاع الجوي.
وأشار إلى أن إسرائيل عاودت عدوانها على بعض المواقع فى المنطقة الجنوبية وتصدت لها الدفاعات الجوية وأفشلت العدوان.
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