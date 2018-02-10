النيابة تقرر تشريح جثة سيدة المرج ورفع البصمات وإجراء التحريات لتحديد هويتها





كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامى العام الاول للنيابات، بحصر بلاغات التغيب التى حررتها أقسام الشرطة فى الفترة الأخيرة، لتحديد هوية صاحبة الجثة التى عثر عليها الأهالى بالمرج، كما أمرت بسرعة التحرى عن الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن بلاغاَ ورد من الأهالى لقسم المرج، بعثورهم على جثة مقطعة داخل كرتونة حيث الرأس والأيدى منفصلين عن الجسد، وتبين أنها جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وكلفت النيابة بتشريح الجثة وانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات.

وتبين من التحريات الأولية أن مجموعة من المارة بشارع مصطفى المحمدي المتفرع من محمد نجيب بمنطقة المرج، اشتبهوا ، في جسم غريب على ناصية شارع جانبي، وبفحصه تبين أنه "كرتونة"، بداخلها أجزاء من جثة سيدة مقطوعة الرأس والأيدي.