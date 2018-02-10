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بفضل الإصلاحات المالية..

"النقد العربى": عجز الموازنة فى الدول العربية يتراجع لـ6.3% فى 2017

السبت، 10 فبراير 2018 04:16 م
"النقد العربى": عجز الموازنة فى الدول العربية يتراجع لـ6.3% فى 2017 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى


دبى ياسمين سمرة
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قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إن الإصلاحات المالية التى اتخذتها الدول العربية ساهمت فى خفض عجز الموازنات العامة لمجموع تلك الدول كمتوسط من نسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016 إلى حوالى 6.3 % العام الماضى.

 

وتوقع عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات فى الدول العربية"، الذى ينظمه صندوق النقد العربى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى اليوم السبت فى دبى، استمرار انخفاض عجز الموازنة فى الدول العربية إلى 5.1% خلال العام الجارى.

 

وشارك فى المنتدى عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية المصرى، ووزراء المالية العرب ومحافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

 

وخلال كلمته، أشاد الحميدى بالإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، ما ساهم فى خفض القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقًا لدراسة أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار فى عام 2015 إلى حوالى 98 مليار دولار عن عام 2017، مؤكدًا أن التفاوت فى التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات فى هذه الدول.

 

واستعرض المدير العام لصندوق النقد العربى جهود السلطات فى الدول العربية وإصلاحات المالية العامة بدءًا بمنظومة الدعم وترشيد الإنفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

 

وأكد الحميدى أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية فى إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد إستراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبى أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادى للدول العربية.

 


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