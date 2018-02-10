المهن التعليمية تنفي وقوع حادث لـ25 معلم بقنا وتحذر من الشائعات





آية دعبس

نفت نقابة المهن التعليمية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، عن وقوع حادث لعدد 25 معلم أثناء انتقالهم من محافظة القاهرة إلى محافظة قنا أدي إلى وفاتهم.

وأشار خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، إلى أن نشر الشائعات دون الالتفات إلى خلق أو وازع ديني يلحق أشد الضرر بالفرد والأسرة والمجتمع لافتاً إلى أنها أشد خطراً على الأمن القومي المصري سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي مناشداً جميع المواطنين الشرفاء بضرورة التصدي للشائعات وعدم ترويجها لإقفال باب الفتنة أمام ضعاف النفوس الذي لا يريدون لنا ولبلادنا الخير.

وأوضح الزناتى، أن نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم هما الجهتان المنوط بهما إعطاء تصريحات أو معلومات فيما يخص المعلمين وأن هناك غرفة عمليات بمقر نقابة المهن التعليمية برئاسته وهي تعمل على مدار الساعة وتقوم بتلقي شكاوى المعلمين وقضاياهم وبحثها مع أخذ القرار المناسب والسريع في التحرك الفوري لنجدتهم والوقوف بجانبهم.