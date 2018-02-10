"المنتدى الأفريقى الثالث" للعلوم ترند على "تويتر".. ومغردون: أمان يا مصر





كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "المنتدى الأفريقى الثالث" للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، قائمة الأكثر تداولًا لموقع التدوينات القصيرة تويتر، الذى حضر فعالياته الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين الأفارقة والدوليين المختصين بالعلوم والتكنولوجيا، فى الوقت الذى اعلنت القوات المسلحة أمس بدأ عملية "سيناء 2018" الشاملة للحرب على الإرهاب.



المنتدى الافريقيى الثالث

أيادى تبنى وأخرى تحارب الإرهاب فى سيناء، هكذا تنوعت التغريدات حول الهاشتاج ووصف ما تقوم به الإدارة المصرية من عملاً جاد ودوراً كبيرا فى مسيرة التنمية ومهاجمة جحور الإرهاب، فغردت إسراء قائلة:"اتفرجوا على فعاليات المنتدى الأفريقى الثالث للعلوم والتكنولوچيا واسمعوا ناس من كل الجنسيات بتتكلم أزاى عن مصر".



منتدى الافريقى الثالث

وأضافت هند فاروق قائلة: "بتحارب الإرهاب وتفتتح المنتدى الأفريقى الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والإبداع وطبعا لازم هيوجهلنا كلام والله ياريس إنك أنت الإبداع كله"، وأشارت نهى عبر تغريدتها إلى أنه فى الوقت الذى تحارب مصر الإرهاب فى سيناء يعقد مؤتمر للابتكارات والتكنولوجيا، فقالت:" المنتدى الأفريقى الثالث للابتكارات والتكنولوجيا.. يعقد الآن فى القاهره يحضره ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمان يا مصر أمان و سلام يا مصر سلام".



أمان يا مصر أمان

وغرد آخر حول الهاشتاج: "من عمان على الإمارات على مطروح لافتتاح مشروع الصوب الزراعية على غرفة عمليات سيناء_2018 على المنتدي الأفريقى الثالث للعلوم والتكنولوچيا والابتكار الخرفان مش ملاحقين على الصدمات وتعبتهم نفسيا وصحيا".