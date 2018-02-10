المرصد السورى: توقف شبه كامل للغارات على الغوطة الشرقية قرب دمشق





دوما (أ ف ب)

توقفت الغارات الجوية لقوات الجيش السورى بشكل شبه كامل السبت، على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعدما حصدت مئات الضحايا منذ مطلع الأسبوع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والمرصد السورى لحقوق الانسان.

وفى البلدات والمدن التى استهدفتها الغارات بكثافة منذ الاثنين، بدت حركة المدنيين خجولة فى الشوارع، وانصرف بعضهم الى رفع الركام من الشوارع، فى وقت عمل من تدمر منزله على أخذ ما نجا من مقتنياته وأغراضه.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لفرانس برس، إن "الغارات الجوية شبه متوقفة منذ ليل الجمعة، ولم تنفذ طائرات الجيش إلا بضع غارات عصر السبت، على أطراف مدينة دوما" لافتاً فى المقابل إلى قصف مدفعى متقطع طال مدناً عدة أبرزها حرستا.

وتعرضت مناطق الغوطة الشرقية، المعقل الأخير للفصائل المعارضة قرب دمشق، لغارات كثيفة نفذتها قوات الجيش السورى منذ الاثنين، وتسببت بمقتل أكثر من 250 مدنياً واصابة نحو 775 آخرين بجروح، وفق حصيلة جديدة للمرصد السبت.

وفى ظل الحصار المحكم على المنطقة منذ 2013 ومع ارتفاع اعداد الضحايا، عجز الأطباء والمسعفون عن القيام بمهامهم جراء النقص فى الادوية والمستلزمات الطبية.