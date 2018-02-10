المدير التنفيذى لـ"تحديث الصناعة" يزور مركز مصر للمعارض لبحث التنسيق المشترك

كتب إسلام سعيد

تفقد أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض، والمقام بمحور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة والتابع لإدارة الشئون المعنوية.

وبحث الطرفان سبل التعاون فى مجال المعارض والمؤتمرات بما يخدم الصناعة المصرية لعرض منتجاتها التى ساهمت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة فى تقليل عجز الميزان التجارى والحد من الواردات بتميز هذه المنتجات وتنوعها وجودتها بما يحقق الصالح العام للمستهلك المصرى.

جدير بالذكر أن مركز المنارة يضم العديد من قاعات المؤتمرات وقاعة رئيسية بسعة 1700 كرسى، كما تضم قاعات العرض 4 قاعات مساحة كل منها 10 آلاف متر.