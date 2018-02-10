المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن بويات السلام





كتب عبد الرحمن سيد

يستمع فريق من رجال المباحث بقسم أول السلام، لأقوال شهود العيان بمدينة السلام، لكشف ملابسات حريق هائل اندلع بالمخزن.

فيما وصل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق، وبدأ فريق النيابة فى إجراء التحريات وتقدير الخسائر ومعرفة أسباب الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المخازن السكنية فى السلام، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران حتى تم السيطرة عليها.