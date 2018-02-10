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الكنيسة الاسقفية بمصر: الشعب المصرى يقف صفاً واحداً ضد الإرهاب

السبت، 10 فبراير 2018 03:23 م
الكنيسة الاسقفية بمصر: الشعب المصرى يقف صفاً واحداً ضد الإرهاب رجال القوات المسلحة يصطفون للمشاركة فى عملية تطهير سيناء من الإرهاب


سارة علام
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قال المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، إن الشعب المصرى يقف صفاً واحداً ضد الإرهاب مع الجيش المصرى وقوات الشرطة.
 
أضاف  فى بيان له: بدون اقتلاع الإرهاب من أرض مصر لا يمكن أن يحدث استقرار وبدون استقرار لا يمكن أن يتقدم اقتصاد مصر و لا يمكن تطوير العملية التعليمية والخدمات الصحية  للمواطنين، فاستقرار مصر هو الأساس الذى منه تنطلق عجلة التقدم فى كل المجالات ".
 
وتابع: أثق فى وعى الشعب المصرى الذى يقف خلف القياده و الجيش و الشرطه فى هذه المعركة المصيرية.
 
وختاماً قال " نصلى من أجل بلادنا الحبيبة مصر و هى تخوض هذه المعركة الشرسة ضد الارهاب".
 
 
 

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منير حنا

الاسقفية

الارهاب

الكنيسة الاسقفية



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