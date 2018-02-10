الكنيسة الاسقفية بمصر: الشعب المصرى يقف صفاً واحداً ضد الإرهاب





سارة علام

قال المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، إن الشعب المصرى يقف صفاً واحداً ضد الإرهاب مع الجيش المصرى وقوات الشرطة.

أضاف فى بيان له: بدون اقتلاع الإرهاب من أرض مصر لا يمكن أن يحدث استقرار وبدون استقرار لا يمكن أن يتقدم اقتصاد مصر و لا يمكن تطوير العملية التعليمية والخدمات الصحية للمواطنين، فاستقرار مصر هو الأساس الذى منه تنطلق عجلة التقدم فى كل المجالات ".

وتابع: أثق فى وعى الشعب المصرى الذى يقف خلف القياده و الجيش و الشرطه فى هذه المعركة المصيرية.

وختاماً قال " نصلى من أجل بلادنا الحبيبة مصر و هى تخوض هذه المعركة الشرسة ضد الارهاب".