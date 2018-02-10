القبض على 4 هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالاسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الاسماعيلية من القبض على 4 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

وكان العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط على كلا من المتهم "موسى.ع.ع" 42 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 195 لسنة2017 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"مخدرات" والمتهم "محمد.ع.ع"46 عاما فنى تشغيل محولات مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5530 لسنة2014 جنايات قسم ثان الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "تزوير"والمتهم "احمد.م.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4189 لسنة 2017 جنايات مركز الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة"سرقة بالاكراه" والمتهمة"سارة.ع.م"24 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 2690 لسنة2017 جنايات مركز ابوصوير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"سرقة بالاكراه".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.