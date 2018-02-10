video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على منظم حفل لممارسة الشذوذ الجنسى بكرداسة

السبت، 10 فبراير 2018 10:56 م
القبض على منظم حفل لممارسة الشذوذ الجنسى بكرداسة أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي شخصين لاتهامهما بتنظيم حفل لممارسة الشذوذ بكرداسة ووأخطرت النيابة للتحقيق. 

كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الآداب باستعداد عدد من الأشخاص لممارسة الشذوذ فى حفل جماعى بكرداسة.
وبالتنسيق مع العميد خالد كامل مأمور مركز كرداسة، توجهت قوة إلي محل الواقعة، وضبطت منظم الحفل وصاحب المكان الذى كان سيشهد إقامة الحفل. 
وأكدمصدر بمديرية أمن الجيزة إحباط إقامة الحفل، وضبط المتهمين قبل بدء ممارسة الشذوذ وحضور المدعوين. 
وأضاف المصدر أن المكان الذى كان سيشهد الحفل عبارة عن مخزن مبني من الصاج مستأجر بمنطقة نائية بكرداسة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق مراكبى للمفتى لقتله موظف مارس الشذوذ معه لخلافات على 200 جنيه

الشذوذ

حفل شذوذ جنسى بكرداسه

شذوذ

أخبار الحوادث

حفل شواذ

كرداسة

أمن الجيزة



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

رجائى

عكننتم ع الناس

هنا فى مصر ؟ سبحان الله .

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير يوسف

كرداسة فيها شواز

دى معقل الاخوان والارهاب اه ياولاد التيت كلكم مناكيح وشواذ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة