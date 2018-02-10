القبض على منظم حفل لممارسة الشذوذ الجنسى بكرداسة

أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي شخصين لاتهامهما بتنظيم حفل لممارسة الشذوذ بكرداسة ووأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الآداب باستعداد عدد من الأشخاص لممارسة الشذوذ فى حفل جماعى بكرداسة.
وبالتنسيق مع العميد خالد كامل مأمور مركز كرداسة، توجهت قوة إلي محل الواقعة، وضبطت منظم الحفل وصاحب المكان الذى كان سيشهد إقامة الحفل.
وأكدمصدر بمديرية أمن الجيزة إحباط إقامة الحفل، وضبط المتهمين قبل بدء ممارسة الشذوذ وحضور المدعوين.
وأضاف المصدر أن المكان الذى كان سيشهد الحفل عبارة عن مخزن مبني من الصاج مستأجر بمنطقة نائية بكرداسة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
رجائى
عكننتم ع الناس
هنا فى مصر ؟ سبحان الله .
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير يوسف
كرداسة فيها شواز
دى معقل الاخوان والارهاب اه ياولاد التيت كلكم مناكيح وشواذ