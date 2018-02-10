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القبض على المتهمين بقتل طالب الحقوق بسبب هاتف محمول بالعجوزة

السبت، 10 فبراير 2018 03:44 م
القبض على المتهمين بقتل طالب الحقوق بسبب هاتف محمول بالعجوزة المجنى عليه


كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بقتل طالب بكلية الحقوق بالعجوزة، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد مقتل "بسام على عاشور" طالب بكلية الحقوق بمنطقة الطريق الأبيض، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وكشفت تحريات الرائد مصطفى لخيل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة أن المجنى عليه أصيب بطعنة نافذة بالبطن أنهت حياته فى الحال.

 

وتوصلت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين شقيق المجنى عليه وبين طالب بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول، مما دفع الطالب للاستعانة باثنين من أصدقائه للانتقام من شقيق الضحية، إلا أنهم تقابلوا مع المجنى عليه "بسام"، حيث تشاجروا معه وسدد أحدهم طعنة نافذة له بمطواة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

 

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أيمن حمزاوى أن المتهمين 3 طلاب وهم "عبد الرحمن" وصديقيه " يوسف" و"مينا"، وأن المتهم الأول وراء طعن المجنى عليه، وبإعداد كمين لهم تمكن النقيب أحمد عادل من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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