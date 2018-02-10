العثور على 3 جثث جديدة تحت أنقاض مبنى فى تايوان بسبب الزلزال





تايبيه (أ ف ب)

ارتفعت السبت، حصيلة الزلزال الذى ضرب الثلاثاء، شرق تايوان إلى 15 قتيلا بعد عثور عمال الإغاثة على 3 جثث اضافية تحت أنقاض مبنى انهار جزئيا.

وكان المسعفون يجرون عمليات بحث وسط انقاض مجمع سكنى مؤلف من 12 طابقا فى هواليين، ادى زلزال بقوة 6,4 درجات إلى انحنائه بزاوية 45 درجة ما يهدد بانهياره بشكل كامل ويجعل عمليات الانقاذ اكثر صعوبة.

وتعود الجثث الثلاث التى عثر عليها السبت الى اسرة صينية وصلت الاثنين الى تايوان للاقامة فى هذه الوجهة السياحية، بحسب ما اعلنت السلطات.

وكانت الاسرة، التى لا يزال اثنان من افرادها فى عداد المفقودين، تقيم فى الطابق الثانى من فندق داخل المجمع.

والجثث الثلاث التى عثر عليها السبت تعود لفتى يبلغ من العمر 12 عاما، ولرجل وامرأة بحسب ما اعلن المسعفون الذين اكدوا ان 12 شخصا قضوا فى مجمع يون-تسوى من أصل 15 ضحية سقطوا بالاجمال جراء الزلزال.

ويضم المجمع مبنى سكنيا، ومطعما، ومحال تجارية، وفندقا.