"الصحفيين" تؤكد دعم العمليات العسكرية الشاملة بسيناء لاقتلاع جذور الارهاب





كتب محمد السيد

أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه تابع باهتمام بالغ وبكل الفخر والاعتزاز العملية العسكرية الشاملة التى انطلقت فى ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة (9 فبراير 2018)، لتطهير سيناء وبعض المناطق المصرية الأخرى من البؤر الإرهابية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى تسللت إليها العناصر التكفيرية.



وأكدت نقابة الصحفيين فى بيان لها ،على دعمها اللا محدود لجهود الدولة المصرية منذ الثلاثين من يونيو2013 فى مجابهة الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات استباقية لتقويض مساعى قوى الظلام والتطرف فى النيل من أمن وطننا وعرقلة مسيرة البناء والتنمية.



وتابعت: "جاءت هذه العملية الشاملة-والتى ستتواصل حتى تحقيق أهدافها- وفاءً لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب عملية مسجد الروضة بمركز بئر العبد التى راح ضحيتها أكثر من (300) من المصلين الذين كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة يوم 24 نوفمبر الماضى، للعمل بقوة لاقتلاع جذور الإرهاب فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".



وأشادت نقابة الصحفيين بأبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لوطنهم الغالى وتطهيره من الغزاة والتكفيريين، وهو الأمر الذى حدا برئيس الجمهورية إلى أن يؤكد اعتزازه وفخره بأبنائه من رجال الجيش والشرطة البواسل فى بداية عملياتهم الشاملة صباح أمس.